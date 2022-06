Allerta meteo domani 8 giugno per maltempo e temporali: le Regioni a rischio Per la giornata di domani, mercoledì 8 giugno, la Protezione Civile ha valutato una allerta gialla per rischio temporali in quattro regioni.

Il maltempo si sposta dal nord al centro sud dell'Italia ed è allerta meteo per temporali domani mercoledì 8 giugno su quattro regioni italiane. Il Dipartimento della Protezione civile, infatti, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per le prossime ore, valutando per la giornata di domani una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su diversi settori della Penisola, in particolare lungo il tratto adriatico.

Allerta meteo gialla domani in quattro regioni

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha valutato per domani 8 giugno una allerta gialla per rischio temporali in Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Il peggioramento del tempo in queste regioni è causato dalla stessa perturbazione che nelle scorse ore ha attraversato il Nord Italia, portando piogge e temporali, localmente anche intensi.

Le previsioni meteo per mercoledì 8 giugno

Sarà proprio l’allontanamento della perturbazione che sta attraversano l'Italia da ovest verso est a causare un maggior instabilità meteorologica sui settori adriatici centro meridionali prima di allontanarsi definitivamente verso i Balcani. L’avviso delle criticità meteorologiche previste sull’Italia per domani, prevede già dalla serata di oggi, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, prima su Abruzzo e Molise e poi in estensione su Basilicata e Puglia. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. I fenomeni saranno destinati ad attenuarsi però già nel corso della mattinata con piogge via via meno intense. Nel pomeriggio nubi in aumento al Nord-Ovest, con possibili piogge o rovesci sulle Alpi occidentali a causa di una nuova perturbazione in spostamento verso il Nord-Est e l’Emilia.

Tutte le allerte meteo di mercoledì 8 giugno

Tutte le criticità meteo, idrogeologiche e idrauliche sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Ecco tutte le allerte meteo di domani:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento