Allerta meteo domani 28 dicembre per maltempo: l’elenco delle Regioni a rischio Allerta meteo gialla domani 28 dicembre in 5 regioni. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per piogge, venti di burrasca e mareggiate.

A cura di Antonio Palma

Ancora maltempo sull'Italia ed è allerta meteo anche per la giornata di domani, martedì 28 dicembre, in cinque regioni. A causa di una nuova perturbazione che in queste ore sta attraversando la Penisola, infatti, alcuni settori saranno interessati dall'ennesima seppur breve fase di maltempo con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Attese piogge, venti di burrasca e mareggiate. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che hanno portato il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani.

Allerta meteo gialla domani 28 dicembre

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata quindi per la giornata di domani, martedì 28 dicembre, allerta gialla sulla Calabria e su settori di Toscana, Campania, Basilicata e Sicilia. Nel dettaglio, il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 28 dicembre indica l'arrivo nelle prossime ore di un impulso perturbato, in rapido transito sull’ Italia, che porterà precipitazioni sulle regioni meridionali e innescherà una sostenuta ventilazione occidentale su Calabria e Sicilia. L’avviso prevede già dalla serata di oggi venti da forti a burrasca dai quadrati occidentali su Sicilia e Calabria, con raffiche più intense sui settori tirrenici e montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sono previste, inoltre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Sicilia occidentale, in rapida estensione a Sicilia nord-orientale e Calabria centro-meridionale tirrenica. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte meteo di martedì 28 dicembre

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Previsioni meteo di martedì 28 dicembre

Secondo le previsioni meteo di martedì 28 dicembre, la perturbazione che sta attraversando l’Italia influenzerà le condizioni meteo soprattutto al Sud dove avremo un'elevata instabilità meteorologica. Domani infatti avremo cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi ma con piogge soprattutto su Levante Ligure, Toscana, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Orientale, Non mancherà qualche debole nevicata sulle Alpi Occidentali oltre 1200-1300 metri.