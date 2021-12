Allerta meteo domani 27 dicembre per maltempo e temporali: l’elenco delle Regioni a rischio Allerta meteo domani 27 dicembre, la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta gialla su 7 regioni.

A cura di Antonio Palma

La fase di maltempo che ha colpito la Penisola nel periodo delle festività natalizie persisterà anche nelle prossime ore con una nuova perturbazione che porterà temporali e nubifragi che interesseranno sia il centro che il sud dove per diverse regioni è ancora allerta meteo per domani 27 dicembre. Sulla base delle previsioni meteo disponibili, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende e modifica quello in corso, valutando per domani lunedì 27 dicembre una allerta gialla su 7 regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Umbria.

Allerta meteo gialla domani: sette regioni a rischio

I fenomeni meteorologici, impattando sulle diverse aree del Paese, infatti, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. D’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, il bollettino nazionale di criticità indica come aree più interessate dall'allerta meteo di domani 27 dicembre quelle tirreniche di Toscane, Calabria, e Basilicata ma anche tutti i settori di Campania, Marche e Molise e l'estrema punta occidentale della Sicilia. L’avviso prevede una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali sui versanti tirrenici della Basilicata e della Calabria e sula Sicilia Nord-Occidentale. Allerta gialla per rischio idraulico sui medesimi settori calabresi ma anche su Umbria e nelle zone dei fiumi Bisenzio e Ombrone in Toscana. Infine è allerta gialla per rischio idrogeologico su Calabria, Campania, Marche, Toscana e Umbria.

Tutte le allerte meteo di domani 27 dicembre

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Le previsioni meteo del 27 dicembre

Secondo le previsioni meteo, lunedì 27 dicembre una nuova perturbazione arriverà sull'Italia portando un'elevata instabilità meteorologica anche all'inizio della settimana di Capodanno. I primi effetti del maltempo si faranno sentire al Centro-Nord per estendersi poi al Sud nella seconda parte della giornata. Il clima però resterà relativamente mite con temperature ben oltre la media del periodo