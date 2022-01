Allerta Meteo domani 11 gennaio: venti forti e nevicate anche al sud, le regioni a rischio Allerta meteo domani martedì 11 gennaio su diversi settori dell’Italia. l’avviso della Protezione Civile indica venti forti e nevicate anche a quote collinari al sud.

A cura di Antonio Palma

Continua la fase perturbata e la conseguente ondata di maltempo che ha colpito l'Italia negli ultima giorni ed è allerta meteo per domani, martedì 11 gennaio su diverse regioni del Paese. Tutta colpa dell’area di bassa pressione che si è stabilizzata proprio sulla Penisola e continuerà a far sentire i suoi effetti anche nelle prossime ore. In particolare tra stasera e domani si prevedono venti forti con intensità fino a burrasca e precipitazioni anche temporalesche su tutte le regioni centro-sud con nevicate fino a quote collinari anche sulle regioni meridionali. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri e ha valutato per la giornata di domani, martedì 11 gennaio, allerta gialla su Abruzzo e settori di Calabria e Sicilia.

Maltempo, allerta domani per venti forti e nevicate su Calabria e Sicilia

Nel dettaglio, l’avviso di allerta meteo per domani prevede già dal pomeriggio di oggi nevicate mediamente al di sopra dei 600-800 metri sulle aree centro-settentrionali di Calabria e Sicilia, con apporti al suolo generalmente moderati, fino a localmente abbondanti a quote superiori ai 1000 metri, specialmente sul versante ionico della Sila; quota neve in graduale rialzo al di sopra dei 1100-1300 metri nel corso della giornata di domani. Dalla mattinata di domani, martedì 11 gennaio, si prevede inoltre il persistere di venti da forti a burrasca su Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Campania e Basilicata, con raffiche fino a burrasca forte, specie lungo i settori costieri ed appenninici. Si segnalano, infine, forti mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta meteo martedì per rischio temporali, idraulico e idrogeologico

Sulla base dei fenomeni meteo previsti e in atto e d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, il Dipartimento della Protezione Civile ha valuto per domani allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su Abruzzo, Versante Jonico calabrese e Sicilia Nord-Orientale.

Tutte le allerte meteo di martedì 11 gennaio

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico