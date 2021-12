Allarme influenza aviaria in Europa: “La peggiore epidemia di sempre” L’infezioni è diffusa tra i volatili selvatici ma ha costretto a uccidere decine di migliaia di polli. A preoccupare però il fatto che ci sono stati già salti di specie e di classe che hanno coinvolto anche mammiferi.

A cura di Antonio Palma

L'Europa sta vivendo la peggior epidemia di aviaria di sempre, con migliaia di animali morti e centinaia di casi scoperti ogni giorno in tutto il vecchio Continente, ne sono convinti i ricercatori dell'Istituto Friedrich Loeffler, un ente di ricerca sulla salute animale che fa capo al governo tedesco. "Attualmente viviamo l'epidemia di aviaria più violenta di sempre, in Germania e in Europa" hanno spiegato infatti i ricercatori all'agenzia di stampa Dpa, sottolineando come la situazione si stia evolvendo in modo ancora più drammatico rispetto alla già devastante ondata di influenza aviaria dello scorso anno e con un inverno appena alle porte. "Non si vede la fine: i Paesi colpiti vanno dalla Finlandia alle isole Faroe fino all'Irlanda, dalla Russia al Portogallo", sottolineano ancora i ricercatori.

Soffermandosi sulla Germania, i ricercatori dall'inizio di ottobre hanno registrate ben 394 infezioni tra volatili selvatici come anatre selvatiche, oche, cigni e gabbiani, principalmente lungo la costa e in particolare nello Schleswig-Holstein. Inoltre, l'FLI ha registrato 46 focolai in allevamenti avicoli, 18 dei quali nella sola Bassa Sassonia. Altri casi riguardavano gli altri lander. Nello stesso arco di tempo, in Europa, i dati dell'Fli mostrano centinaia di contagi in uccelli selvatici ma anche in animali d'allevamento. Decine di migliaia di polli sono stati uccisi nella Repubblica Ceca dopo che è stato rilevato il virus dell'influenza aviaria in alcuni esemplari . "Il virus H5N1 è molto aggressivo e uccide gli animali a velocità vertiginosa" ha affermato un funzionario locale.

In realtà l'influenza aviaria sta colpendo pesantemente anche altri continenti e Paesi. Casi sono stati rilevati anche in Canada, India e Asia Orientale. In Israele, ad esempio, influenza aviaria ha ucciso oltre 5200 gru e costretto gli agricoltori a massacrare centinaia di migliaia di polli. “Il danno più grave nella storia del Paese” lo hanno definito le autorità locali. A preoccupare però il fatto che ci sono stati già salti di specie e di classe che hanno coinvolto anche mammiferi. Ci sono stati casi accertati per esempio anche tra le volpi comuni in Olanda e Finlandia, le foche grigie in Svezia, le foche comuni in Germania e le lontre in Finlandia. "La misura preventiva più importante per proteggere il pollame è il controllo e il rispetto delle misure di biosicurezza" hanno affermato i ricercatori dell'FLI.