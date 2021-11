Alessandria, non si accorge della moglie: la travolge col trattore in retromarcia e la uccide Marito e moglie infatti erano in un campo agricolo di loro proprietà a Murisengo, piccolo comune della provincia di Alessandria, quando sono avvenuti i fatti. Secondo i primi accertamenti da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, la donna sarebbe stata urtata dal mezzo agricolo durante una manovra in retromarcia.

A cura di Antonio Palma

Erano insieme al lavoro nei campi come facevano ormai da una vita ma ieri qualcosa è andato storto: probabilmente una distrazione di uno dei due o di entrambi e il marito ha travolto col trattore la moglie uccidendola. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di martedì nelle campagne nell'Alessandrino, in Piemonte. Marito e moglie infatti erano in un campo agricolo di loro proprietà a Murisengo, piccolo comune della provincia di Alessandria, quando sono avvenuti i fatti. Secondo i primi accertamenti da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, la donna sarebbe stata urtata dal mezzo agricolo durante una manovra in retromarcia. Quando l’uomo si è accorto che la moglie, la 71enne Lidia Serra, era a terra esanime ha subito chiamato i soccorsi ma ogni sforzo per salvarla si è rivelato vano.

La signora all’arrivo dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, intorno alle18, era ancora viva anche se in gravissime condizioni. I medici l’hanno stabilizzata dopo le prime manovre rianimatorie e sono riusciti a trasportarla in ospedale dove però è morta poche ore dopo. Nemmeno l’intervento dell’elicottero di soccorso inviato dalla centrale operativa del 118 si è rivelato sufficiente. La settantunenne è spirata nella notte al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino. La salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per eventuali accertanti medico legali. Sull’esatta dinamica dei fatti indagano ora i Carabinieri e gli ispettori dello Spresal che dovranno valutare la posizione del marito della donna. L’uomo di 73 anni ha riferito agli inquirenti di non essersi accorto in tempo della presenza della moglie e al momento non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente