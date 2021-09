Agrigento, evade dai domiciliari e con una spranga distrugge l’auto dell’ex moglie: arrestato È stato arrestato a poche ore dalla sua fuga l’uomo di 51 anni che venerdì sera ha danneggiato l’auto della sua ex moglie dopo essere evaso dai domiciliari che stava scontando nella sua casa di Porto Empedocle. Sono state le informazioni fornite da alcuni residenti che hanno assistito all’aggressione a permettere l’arresto.

A cura di Chiara Ammendola

È evaso dai domiciliari al quale era stato sottoposto dopo diversi aggravamenti di misura e con una spranga di ferro ha raggiunto la contrada di Monserrato ad Agrigento dove si è scagliato contro l'auto della ex moglie danneggiandola fortemente. L'uomo, un 51enne di Porte Empedocle, è stato nuovamente arrestato e si trova ora in carcere con l'accusa di danneggiamento aggravato ed evasione dai domiciliari.

L'uomo è evaso dai domiciliari armato di una spranga di ferro

Non è chiaro quale fosse l'intento dell'uomo che venerdì sera ha deciso di allontanarsi dalla sua abitazione empedoclina dove stava scontando i domiciliari, essendo stato destinatario di diversi provvedimenti. Quello che appare certo ai poliziotti intervenuti poco dopo è che il 51enne aveva un forte sentimento di rabbia nei confronti della moglie che si è vista l'auto distrutta. L'uomo infatti ha raggiunto l'abitazione della donna già armato di spranga di ferro sinonimo del fatto che si è trattato un gesto premeditato.

Fondamentale l'intervento dei testimoni per la cattura dell'uomo

Poi dopo aver danneggiato la vettura si è dato alla fuga pensando evidentemente di farla franca, ma così non è stato visto che alcuni residenti hanno lanciato l'allarme e quando i poliziotti hanno raggiunto il luogo dell'aggressione hanno fornito loro elementi utili alla cattura del fuggitivo. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono riusciti ad acciuffare il cinquantenne residente a Porto Empedocle. L’uomo è stato arrestato per evasione dai domiciliari e per danneggiamento aggravato.