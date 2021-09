Accoltella il figlio in casa e lo uccide, dramma a Trieste La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 settembre, in via Stuparich a Trieste. La vittima sarebbe stato colpito più volte con un’arma da taglio. Dopo l’accoltellamento mortale, l’omicida non si è allontanato ed è stato bloccato dalle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto.

A cura di Antonio Palma

Tragedia famigliare nel pomeriggio di oggi a Trieste dove un uomo ha aggredito e accoltellato il figlio in casa uccidendolo. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 settembre, in un'abitazione privata di via Stuparich , nei pressi dell'Ospedale maggiore del capoluogo friulano. Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto, a seguito di una chiamata di emergenza, per la vittima però purtroppo non c'era più nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti nell'appartamento insieme a polizia e carabinieri, hanno solo potuto accertarne il decesso. L'uomo deceduto sarebbe stato colpito più volte con un'arma da taglio e ritrovato a terra in una pozza di sangue. Fermato subito l'omicida

Dopo l'accoltellamento mortale, l'uomo che ha sferrato i fendenti non si sarebbe allontanato ed è stato quindi bloccato dalle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto in poco tempo. L'uomo è stato portato via in manette per essere interrogato sull'esatta dinamica dei fatti e sul movente dietro l'omicidio. Sia l'omicida che il figlio sarebbero stranieri di origine africana residenti da tempo in Italia. La dinamica dei fatti al momento ancora non è chiara, ma secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti in base alle testimonianze dei residenti e vicini, tutto sarebbe iniziato da una lite familiare avvenuta in un appartamento al terzo piano del civico 14. Sul caso stanno indagando ora gli uomini della squadra mobile della questura di Trieste. Sul posto anche il medico legale e la polizia scientifica per i rilievi del caso. Per consentire i rilievi la strada stata chiusa al traffico.