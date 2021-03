Aveva avuto il compito di aiutare una ragazzina di 13 anni in difficoltà a scuola impartendole lezioni private in casa ma, approfittando del suo ruolo, avrebbe abusato sessualmente di lei per mesi prima che la ragazzina riuscisse a trovare la forza e il coraggio di denunciare tutto. Queste le pesantissime accuse nei confronti di un ex insegnante emiliano di 78 anni, arrestato nelle scorse ore dalla Polizia di Bologna per ordine dei giudici. L’uomo, pensionato, deve rispondere dei reati di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di 13 anni a cui dava ripetizioni.

I fatti contestati al docente in pensione risalgono a diversi mesi fa e sarebbero andati avanti a lungo prima della denuncia che ha fatto scattare l’inchiesta. Secondo quanto ricostruito dagli uomini della Squadra Mobile del capoluogo emiliano, infatti, il settantottenne seguiva l'adolescente già dal 2019 quando i familiari dell’adolescente gli avevano affidato a la propria figlia. Inizialmente l’uomo ha conquistato la fiducia della minore ma poco dopo avrebbe calato la maschera. Secondo quanto raccontato dalla vittima, tutto sarebbe iniziato con palpeggiamenti che avvenivano con varie scuse durante la lezioni in casa dell'uomo in zona San Donato del capoluogo emiliano. Atteggiamenti ai quali la ragazzina non ha saputo controbattere anche se turbata.

L’uomo a questo punto si sarebbe spinto sempre più oltre fino a costringerla a rapporti sessuali completi, confidano nel silenzio della vittima. Solo a distanza di oltre un anno dagli inizi dei presunti abusi, la tredicenne ha trovato il coraggio di confessare quanto stava subendo. L’adolescente si è confidata prima con un'insegnante e poi, consigliata da questa, con il padre ed è partita così la denuncia. I successivi accertamenti investigativi hanno portato al provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari per il 78enne firmato dal gip bolognese Gianluca Petragnani.