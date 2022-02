Abusa dell’alunno minorenne e lo ricatta estorcendogli denaro, arrestato ex professore a Potenza Le pesantissime accuse nei confronti di un ex professore di 51 anni, residente nella provincia di Bari, arrestato nelle scorse ore dai Carabinieri e condotto in carcere.

A cura di Antonio Palma

Avrebbe abusato sessualmente di uno studente minorenne suo allievo, approfittando del suo ruolo di docente, e poi in seguito, quando il ragazzo ha tentato di sottrarsi alle sue attenzioni morbose, lo avrebbe minacciato e ricattato riuscendo a estorcergli oltre 3mila euro per non divulgare le foto del ragazzo che erano in suo possesso. Queste le pesantissime accuse nei confronti di un ex professore di 51 anni, residente nella provincia di Bari, arrestato nel scorse ore dai Carabinieri e condotto nel carcere di Matera. Nei suoi confronti infatti il Gip di Potenza, su richiesta della locale procura ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale aggravata ed estorsione aggravata nei confronti di un minorenne della provincia di Potenza.

La vicenda ha inizio nel 2016 quando l’arrestato svolgeva un incarico di docente supplente di “Diritto” in un istituto superiore della provincia di Potenza dove il ragazzo era studente. Secondo il racconto del giovane, ritenuto credibile dalla Procura, il docente lo avrebbe invitato a casa sua con la scusa di aiutarlo in alcune materie. Dopo aver carpito la sua buona fede, però, nel corso di successivi incontri, lo avrebbe toccato nelle parti intime ed avrebbe preteso che questi gli consegnasse la biancheria che indossava. Poche settimane dopo, il professore si era dimesso dal proprio incarico per altre vicende analoghe che lo riguardavano nella stessa scuola ma avrebbe continuato ad inviare messaggi al suo ex studente, chiedendogli di inviargli foto a contenuto sessuale. Quando il ragazzo ha tentato di rifiutarsi, sarebbero partite le minacce di divulgare quanto già in suo possesso. La cosa sarebbe andata vanti a lungo fino a quando, dall’inizio del 2020, l'uomo avrebbe cominciato ad estorcere anche denaro al giovane, che, attraverso undici bonifici bancari, gli avrebbe inviato oltre 3600 euro fino al giugno 2021 quando ha deciso di denunciare.

Dagli accertamenti è emerso così che l'uomo aveva tenuto gli stessi comportamenti anche con altri ragazzi della stessa scuola che però non avevano ceduto alle sue richieste di foto hot. In un caso era partita anche la denuncia che lo aveva portato alle dimissioni anche se poi la querela era stata ritirata con un accordo extragiudiziale. Non solo, gli inquirenti hanno appurato che l'ex docente aveva accumulato due condanne per violenza sessuale continuata su alcuni minori diventate definitive nell’ottobre 2019. Nel frattempo però aveva continuato a insegnare fino al 2021 come supplente. Per questo le indagini ora proseguono per accertare eventuali responsabilità di chi avrebbe dovuto sospenderlo o licenziarlo.