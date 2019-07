Oggi domenica 28 luglio 2019 è il giorno numero 196 del calendario gregoriano e mancano 169 giorni alla fine dell'anno. Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle 20:24. Sarà una giornata che dal punto di vista meteorologico sarà caratterizzata sicuramente dal maltempo su molte regioni del Paese visto che le previsioni meteo indicano una intensa perturbazione che scalza via l'anticiclone portando temporali, nubifragi e grandinate. La protezione civile ha diramato una allerta meteo per il maltempo in diverse regioni dove si prevedono nubifragi intensi.

I santi del giorno: Santi Nazario e Celso (Martiri)

Oggi la chiesa cattolica ricorda i Santi Nazario e Celso, martiri milanesi. Nazario, predicatore e discepolo di San Pietro educò alla fede battezzando il giovane Celso che poi scelse come compagno. Quando arrivarono a Milano nel 304 subirono il martirio sotto Diocleziano. Nel stessa giornata si celebrano anche San Botvido di Svezia (Martire), i Santi Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola (Diaconi), San Pedro Poveda Castroverde (Fondatore, Martire), San Sansone (Sacerdote) e Sant'Acacio di Mileto (Martire)

Nati il 28 luglio

Trai i personaggi noti nati in questa giornata ricordiamo Riccardo Muti, musicista e direttore d'orchestra napoletano conosciuto in tutto il mondo, attualmente direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra. Nella stessa data 1116 anni fa è nato anche Karl Popper, filosofo ed epistemologo viennese riconosciuto unanimemente come uno dei massimi pensatori del Novecento.

Accadde oggi, la prima guerra mondiale

Oggi 28 luglio ricorre la triste data dell'inizio della Prima guerra mondiale. L'orrenda carneficina ebbe inizio infatti con la dichiarazione di guerra dell'Impero austro-ungarico al Regno di Serbia nel 1914 in seguito all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, avvenuto esattamente un mese prima a Sarajevo. Un conflitto che man mano trascinò le potenze di tutto il mondo compresa l'italia, entrata in guerra l'anno dopo, costando alla fine ben diciassette milioni di morti.