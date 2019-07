Oggi mercoledì 24 luglio è il giorno numero 205 del 2019 e mancano 160 giorni alla fine dell'anno. Il sole sorge alle 05:50 e tramonta alle 20:27 regalandoci circa quattordici ore di luce. Ore durante le quali il caldo la farà da padrone visto che la giornata rappresenterà l'apice della nuova ondata di calore che ha colpito l'Italia e l'Europa prima del nuovo calo termico. Secondo le previsioni meteo, infatti, la colonica di mercurio in molte città sfiorerà di nuovo i 40 gradi centigradi con giornate sa bollino rosso. Quella di oggi sarà però un giornata da bollino roso anche per chi deve spostarsi e viaggiare visto che è in programma l'atteso e temuto sciopero dei trasporti che riguarderà sia la mobilità locale sia quella nazionale.

24 luglio, Il Santo del giorno è Santa Cristina di Bolsena

Nella giornata di oggi 23 luglio la Chiesa cattolica venera Santa Cristina di Bolsena, vergine e martire. Come molte martiri dei primi secoli Cristina è una giovane martirizzata per il suo credo. Credente cristiana, prima suo padre la sottopone a crudeltà perché abiuri la fede e popi viene duramente colpita durante la persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano, agli inizi del IV secolo. Una persecuzione che per la Chiesa Ortodossa le è valso il titolo di Cristina la Grande Martire.

Nati il 24 luglio

Oggi 24 luglio è il giorno di nascita di Alexandre Dumas padre, scrittore e drammaturgo francese nato nel 1802 e noto al grande pubblico per capolavori come "Il conte di Montecristo" e la trilogia dei "Tre moschettieri" da cui sono stati tratti numerosi adattamenti cinematografici e televisivi. Nello tesso giorno, 61 anni fa, è nato anche Vincenzo Salemme attore teatrale e cinematografico partenopeo e 59 anni fa il conterraneo Giuseppe Abbagnale, ex canottiere azzurro che ha dominato la specialità del due con, con il fratello Carmine e il timoniere Giuseppe di Capua.

Accadde oggi: le ricorrenze del 24 luglio, scoperta di Machu Picchu

In questo giorno 107 anni fa, nel 1911, una spedizione archeologica portò all'attenzione mondiale l'esistenza di Machu Picchu, un sito archeologico risalente alla civiltà Inca situato in Perù, nella valle dell'Urubamba a circa 2.430 metri di altezza. A scoprire al sua esistenza fu un archeologo ed esploratore statunitense Hiram Bingham, che però solo più tardi si rese conto dell'importanza della sua scoperta. Oggi Machu Picchu fa parte dei Patrimoni dell'umanità stilati dall'UNESCO, eletto nel 2007 come una delle Sette meraviglie del mondo moderno.

Oggi 24 luglio 2019: sciopero dei trasporti

La giornata di oggi mercoledì 24 luglio sarà caratterizzata sicuramente dallo sciopero dei trasporti che renderà molto difficile la vita a chi dovrà mettersi in viaggio o semplicemente spostarsi in città. Lo stop riguarderà moltissimi settori del trasporto sia locale che nazionale, si fermeranno autobus urbani ed extraurbani, treni, alcuni traghetti e persino il personale di autostrade. Gli orari dello Sciopero dei trasporti del 24 luglio differiranno da città a città per il trasporto locale mentre nel trasporto ferroviario lo stop è di 8 ore dalle 9 alle 17.