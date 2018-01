Tragico incidente questa mattina, sabato 6 gennaio, lungo la tangenziale Ovest di Udine, in Comune di Tavagnacco, all'altezza dell'uscita Feletto Umberto prima del curvone dell'ingresso in autostradale. La vittima, S. P., è un 43enne di Pordenone che si trovava a piedi nel tratto che precede l’uscita per il casello autostradale di Udine Nord (direzione Nord). Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Udine, la polizia stradale di Udine per gli accertamenti, la viabilità e i rilievi, e il personale sanitario delle ambulanze. La dinamica dell’incidente stradale non è ancora stata chiarito. Secondo i primi accertamenti, la persona – che è residente a Udine – sarebbe stata urtata dalla monovolume di uno Sci club friulano diretto sulle piste innevate. Il veicolo risulta danneggiato sul lato anteriore destro, all’altezza del fanale. Il 43enne è morto sul colpo. In quel momento pioveva molto e c'era anche nebbia. Si sono formate lunghe code. Un camionista che era passato pochi istanti prima dell’incidente si è fermato per lasciare la propria testimonianza alla polizia.