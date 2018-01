Gli agenti della Questura di Rimini hanno arrestato questa mattina a Riccione un professore di una scuola superiore della città. L’uomo, che ha quarantasei anni ed è di Pesaro, è accusato di atti sessuali con minorenne. È stato fermato dalla polizia lungo il percorso per raggiungere la scuola in cui lavora. Il giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare e il professore al momento è stato trasferito in carcere. L'indagine è coordinata dal procuratore capo Elisabetta Melotti e dal sostituto procuratore Paola Bonetti. Del docente i giornali avevano scritto nei giorni scorsi, quando erano stati scoperti alcuni file audio che l’uomo avrebbe inviato a una quindicenne. File audio che contenevano, secondo quanto accertato, delle richieste esplicite e che erano stati condividi da cellulare in cellulare tra i vari studenti dell’istituto superiore di Riccione.

La segnalazione dei genitori al preside della scuola per i file audio – E dopo gli studenti, ben presto questi file erano arrivati anche ai loro genitori. Da qui la denuncia al preside di alcune famiglie, che avevano sospettato che quella voce maschile appartenesse proprio a un insegnante. “Il tuo amore me lo devi dimostrare. Puoi farmi vedere quello che sai fare, ma senza farlo sapere. Basta che non ci vedano”, è quanto diceva alla minorenne il docente chiedendo di fare attenzione a non farsi scoprire. Su segnalazione del preside è quindi partita l’inchiesta.

La ragazzina avrebbe ammesso quella relazione – Nell’inchiesta, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, sarebbe spuntato anche un altro testimone, un alunno della stessa scuola del prof sotto accusa che avrebbe raccontato agli inquirenti che non era la prima volta che l’insegnante aveva una storia con una studentessa. La quindicenne che ha ricevuto i messaggi hard potrebbe insomma non essere l’unica ad aver intrapreso una relazione extrascolastica con l’uomo. La ragazzina, da parte sua, non avrebbe negato quella che lei stessa avrebbe definito una “relazione sentimentale” col professore rivendicando anzi il suo diritto a comportarsi come voleva e dicendo di essere innamorata di quell’uomo.