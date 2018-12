Prima di scendere in strada e sparare a caso sui passanti facendo 5 morti e 11 feriti, Cherif Chekatt, il killer dell'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre scorso, avrebbe girato un video in cui avrebbe giurato la sua fedeltà all'Isis. È l'agghiacciante novità che sarebbe emersa dalle indagini condotte dalla polizia francese sulla strage in cui ha perso la vita anche il giovane giornalista italiano Antonio Megalizzi. Lo riportano i media locali citando fonti giudiziarie. Secondo le indiscrezioni, il filmato sarebbe stato scoperto all'interno di un chiavetta usb ritrovata nell'abitazione dell'attentatore dopo la sua uccisione e ora al vaglio degli inquirenti così come tutto il materiale cartaceo e digitale sequestrato.

La scoperta, se confermata, potrebbe far assumere all'azione solitaria Cherif Chekatt un valenza decisamente diversa. Già nei giorni immediatamente successivi all'attentato, diversi organi di propaganda dello stato islamico avevano rivendicato l'attacco sui social anche se in realtà non avevano dato alcun particolare aggiuntivo ai fatti già noti, facendo pensare quindi ad una rivendicazione fittizia. Già in passato, infatti, in casi di attentati da parte di lupi solitari, l'Isis aveva poi messo il cappello sull'azione rivendicandola come propria. Il giuramento di fedeltà però indicherebbe una pista diversa. A questo punto resta fondamentale capire se l'uomo avesse dei complici e se avesse ideato da tempo l'azione di Strasburgo e se i mercatini erano effettivamente il suo obiettivo iniziale. Cherif Chekatt infatti è scattato in azione dopo una fallita cattura durante un blitz nel suo covo nella stessa mattinata per altri reati. Nello stesso stabile la polizia francese ha ritrovato anche esplosivo.