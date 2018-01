in foto: Foto di repertorio

Decine di persone sono morte in un attentato in Nigeria. Un kamikaze si è fatto esplodere oggi in una moschea nel quartiere di Unguwar Abuja della città di Gamboru, nello stato del Borno, nel nord del Paese, uccidendo almeno dieci persone. L’attentatore sarebbe entrato nella moschea vestito da fedele durante le preghiere del mattino e si sarebbe fatto esplodere. Secondo quanto affermato da uno dei soccorritori, nove cadaveri sono stati trovati dopo l'esplosione e altri due persone sono morte in seguito, incluso il kamikaze. La polizia sostiene comunque che il bilancio delle vittime è ancora provvisorio e che il luogo di preghiera è stato “completamente distrutto dall'esplosione”.

Nuova violenza a Maiduguri, “culla” dei Boko Haram – Solo ieri le autorità del Borno avevano irrigidito il coprifuoco e i controlli di sicurezza intorno alla sua capitale, Maiduguri, dopo una ripresa della violenza nella città dove si è formato il gruppo terroristico di matrice islamica dei Boko Haram. Nel suo discorso di Capodanno il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, aveva detto che Boko Haram – gruppo ritenuto responsabile di decine di migliaia di morti in otto anni – era stati ampiamente sconfitto.

L'attacco non è stato ancora rivendicato: sospetti su Boko Haram – L’attacco di oggi non è stato ancora rivendicato ma è probabile che si tratti ancora una volta di un’azione del gruppo jihadista Boko Haram. Il leader del gruppo, Abubakar Shekau, aveva pubblicato ieri un nuovo videomessaggio nel quale rivendicava una serie di attacchi avvenuti nel nord-est della Nigeria nelle ultime settimane. “Siamo in buona salute. La polizia, l’esercito e coloro che ci calunniano non possono fare nulla contro di noi”, è quanto ha detto Shekau nel suo messaggio.