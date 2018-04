Secondo i medici che l'hanno visitata e constatato le ferite, è un vero e proprio miracolo che sia riuscita a sopravvivere: stiamo parlando di Rupali Meshram, una 23enne indiana che ha avuto un incontro più che ravvicinato con una grossa tigre che l'ha attaccata provocandole ferire su tutto il corpo. L'episodio nei pressi della sua abitazione ,in un villaggio nello stato occidentale del Maharashtra. La giovane stava accudendo gli animali quando ha visto la tigre che si scagliava contro la sua capra, uccidendola. Istintivamente ha preso un bastone e ha cercato di difendere il suo animale, mala tigre ha attaccato anche lei ferendola anche la volto.

La donna ha reagito con tutte le sue forze bastonando l'animale selvatico, poi grazie all'aiuto della madre, anche lei ferita, è riuscita a rifugiarsi dentro casa in attesa che la tigre sparisse. La23enne ha riportato ferite alla testa, alla vita, alle gambe e alle mani, ma solo in maniera superficiale e, dopo le cure del caso, è stata dimessa dall'ospedale riuscendo a recuperare completamente. Un medico che l'ha trattata ha elogiato il suo "coraggio esemplare" nel combattere la tigre, ma ha detto di essere stata fortunata a non essere stata morsa dall'animale. "Pensavo che mia figlia sarebbe morta", ha detto sua madre ai media locali, aggiungendo che era rimasta inorridita nel vedere la figlia insanguinata che cercava di respingere la tigre con un bastone. Anche lei è stata ferita a un occhio mentre soccorreva la figlia, ma anche le sue ferite son guarite in breve tempo.