I 60 metri in soli 6″39 centesimi erano un record che resisteva da 20 anni. Fu compiuto nel 1998 a Madrid, da Maurice Greene che poi riuscì ad eguagliarlo ad Atlanta nel 2001. Ma nessuno è mai riuscito a superarlo se non oggi, il giovane 21enne americano Christian Coleman, talento in ascesa nel panorama della velocità. Con un clamoroso 6″37, Coleman ha migliorato il primato mondiale di 2 centesimi ottenendo ovviamente anche la sua migliore prestazione personale.

Il record sui 60 metri era tra i più longevi di sempre nel mondo dell'atletica leggera. L'impresa di Coleman è arrivata a Clemson, nel South Carolina, con il nuovo primato dei 60 metri indoor con il tempo di 6″37, relegando Maurice Greene al passato e diventando da oggi il nuovo recordman della specialità.

Lo statunitense Christian Coleman, 21enne talento esploso nella scorsa stagione con il doppio argento conquistato ai Mondiali di Londra 2017 nei 100 e nella 4×100. Poi, la lenta ma costante ascesa e a Clemson, l'inaspettato record. Alla sua prima uscita del 2018, il velocista del Tennessee, che sulla distanza aveva un personale soltanto di 6″45, ha sorpreso tutti rifilando ben 20 centesimi di distacco al secondo, Teven Hester (6″57), Terzo, con il tempo di 6″59 si è piazzato il bahamense Warren Fraser (6″59).

Il record del mondo apparteneva a Maurice Greene con 6″39, ottenuto a Madrid nel ‘ 98: "E potevo scendere ancora", disse "Mo". Un consiglio che Chris Coleman ha seguito alla lettera: dopo 20 anni dall'impresa di ‘Mo', il record del mondo della distanza più breve è suo con il tempo di 6" 37.

Anche l'Italia in passato si era distinta nella distanza più breve del mondo dello sport. Prima con Pietro Mennea, primatista italiano con il tempo di 6″62 centesimi, poi con Stefano Tilli che ebbe il suo momento migliore nel 1983 quando vinse a Budapest gli europei indoor a 21 anni.