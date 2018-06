Nascondeva in casa il cadavere della zia, morta a gennaio, perché non aveva i soldi per pagare il funerale. Una storia triste quanto raccapricciante quella scoperta dai carabinieri e dai vigili urbani di Asti nell’abitazione di un 66enne del comune piemontese. Un ufficiale giudiziario si era presentato presso l’abitazione in piazza Statuto, all'angolo con via Bonzanigo, per la notifica di uno sfratto quando l’uomo, nipote dell’intestataria dell’appartamento, ha avvertito: "Prima di entrare vi devo dire una cosa. Troverete mia zia morta. Non avevo i soldi per fare il funerale". In camera da letto c’era infatti la salma della zia, Luigia Laferrere, 90 anni, morta lo scorso gennaio. Era completamente mummificato. L’ufficiale giudiziario ha subito chiamato i carabinieri.

Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, come certificato da un medico legale: e la sua morte non sarebbe nemmeno stata tenuta nascosto per percepire indebitamente la pensione. “Non ho potuto poi seppellirla – si è giustificato il nipote – perché non avevo i soldi per pagare le pompe funebri. Così l'ho tenuta qui nella casa dove ha vissuto negli ultimi anni". La signora Luigia era scomparsa lo scorso 18 gennaio, nel cuore della notte dopo essersi sentita male nel sonno. Il nipote aveva chiamato il 118, ma i medici non avevano potuto fare altro che constatarne il decesso. Il suo cuore era ormai troppo debole e non aveva retto. Registrata la morte, il nipote con un passato da cantoniere, ha rinunciato al funerale perché costava troppo. Il 66enne è stato denunciato per occultamento di cadavere. Per l’anziana scomparsa a gennaio, intanto, a breve le istituzioni provvederanno ad assicuragli la sepoltura.