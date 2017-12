Sarebbe stata avvicinata da un uomo mentre era in un locale pubblico, per sfuggire alle sue insistenti attenzioni si sarebbe diretta in bagno ma qui sarebbe stata vittima di un tentativo di violenza sessuale da parte dello stesso uomo che l'aveva seguita. È quanto ha denunciato la notte scorsa una donna di origine straniera residente ad Asti facendo arrestare il presunto assalitore. Secondo il suo racconto alla polizia, la violenza sarebbe fallita solo grazie alla sua reazione che avrebbe colto di sorpresa l'uomo: la donna infatti sarebbe riuscita a divincolarsi e poi a chiuderlo nei bagni del locale. Infine è scappata in strada dove ha attirato l'attenzione di una volante.

I fatti nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2. Davanti agli agenti e con la chiave della porta in mano, la donna ha raccontato l'accaduto facendo scattare l'intervento dei poliziotti. La volante è accorsa sul posto ritrovando però la porta forzata e il bagno vuoto. Dopo pochi minuti però il sospetto è stato rintracciato mentre si allontanava ed è stato arrestato. Si tratta di u cittadino marocchino di 28 anni con regolare permesso di soggiorno che ora è accusato di tentata violenza sessuale e lesioni. La vittima, una 36enne sua connazionale, infatti ha spiegato che l'uomo, dopo averla seguita e spalancato la porta del bagno, avrebbe tentato di avere un rapporto sessuale con lei arrivando a morderla su una guancia. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica degli avvenimenti