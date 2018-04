Il dottor Francesco Negro, medico chirurgo di 56 anni, ha perso la vita questa mattina in seguito a un gravissimo incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada Asti – Cineo, in Piemonte. Il medico era alla guida della sua automobile, una Mini, quando ha tamponato un camion nei pressi di Castagnito. Le ragioni della collisione sono ancora in corso di accertamento. L'incidente è avvenuto intorno alle 8. Non è ancora chiaro che cosa abbia causato il tamponamento: se si sia trattato di una distrazione oppure di un malore. Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale di Cuneo.

Originario di Acqui Terme, Francesco Negro si era laureato in Medicina all'Università di Genova, dove dal 2004 al 2007 è stato docente di chirurgia della mano, la sua specializzazione. Aveva ambulatori ad Acqui Terme, ma anche a Bra e Cuneo.

