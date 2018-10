Quello che era cominciato come un pomeriggio tranquillo dedicato alla partita di calcio da vedere in tv, in pochi attimi si è trasformato in una furibonda lite con conseguenze pesanti nelle scorse ore ad Asti. A seguito della lite per motivi di fede calcistica, un uomo è stato colpito e ferito gravemente da un suo vicino di sedia col quale poco prima stava guardavano in tv la partita Udinese-Juventus. L'episodio sabato pomeriggio mentre in tv si affrontavano le due squadre di calcio per l'incontro di seria A. Vittima e aggressore, nonostante la rivalità erano stati costretti a vedere insieme la partita per cause di forza maggiore essendo entrambi ospiti di una comunità di recupero in provincia di Asti.

Tutte le buoni intenzioni, però, sono svanite durante la gara. Gli animi si sarebbero surriscaldati sempre di più e dalle parole in pochi attimi si è passati alle minacce e poi ai fatti. La vittima, un 52 enne italiano, sarebbe stato colpito violentemente con un pugno da un ventenne di origine marocchina che fin a poco prima era suo vicino di sedia, è caduto e ha battuto la testa a terra. Immediatamente soccorso dagli altri presenti e poi dai sanitari del 118 accorsi sul posto dopo una chiamata di emergenza degli addetti della struttura, l'uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Asti dove è stato ricoverato per un grave trauma cranico. Per l'aggressore invece è scattato l'arrestato per lesioni gravissime.