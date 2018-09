Dramma nelle scorse ore in un'abitazione dell'Astigiano. Un bimbo di tre anni è morto dopo essere stato investito dal pick up del padre che stava facendo manovra nel cortile di casa e non si era accorto di lui. La tragedia si è consumata nella mattinata di domenica a Viarigi, piccolo comune piemontese nel cuore delle colline del Monferrato. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il piccolo stava giocando nel cortile dell'abitazione quando è avvenuto l'incidete fatale. Il padre, sui 40 anni, non l'ha visto e lo ha investito mentre era al volante del suo pick up.

Dopo l'allarme sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118 che, vista la gravità dei fatti, hanno anche allertato l'elisoccorso, ma si è rivelato tutto inulte. Nonostante i vari tentativi di rianimazione, purtroppo il bambino non ce l'ha fatta e i medici hanno dovuto dichiararne il decesso poco dopo. Sul luogo della tragedia sono accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Asti che ora stanno indagano sull'accaduto per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.