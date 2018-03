Era impegnata come tutti i giorni a svolgere le faccende domestiche nell'abitazione dove lavorava come colf e per questo si era appena affacciata dal balcone della casa quando improvvisamente le è venuto letteralmente a mancare il terreno sotto i piedi. Così è morta tragicamente nella giornata di martedì una donna di 51 anni che lavorava come collaboratrice domestica nell'abitazione dove si è verificato l'improvviso cedimento. Il balcone infatti è crollato e lei non ha avuto scampo. Il dramma ad Asti, in via dell'Ospedale, al secondo piano di una palazzina dove il balcone della casa ha improvvisamente ceduto, schiantandosi sul cortile interno e trascinando con sé la malcapitata vittima.

Tutto si sarebbe svolto in pochi attimi senza che nessuno se ne accorgesse in tempo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i crolli sarebbero stati due. La donna, che era appena uscita sul balcone che si affaccia sul cortile, infatti, sarebbe stata travolta dal balcone del piano superiore che avrebbe ceduto per prima. La 51enne sarebbe stata investita in pieno dalle macerie il cui peso poi ha causato il crollo anche del balcone su cui si trovava. Inutili per la vittima i successivi soccorsi medici da parte dei sanitari del 118, giunti tempestivamente dopo una chiamata di emergenza. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono accorsi anche carabinieri, polizia municipale e soprattutto vigili del fuoco che dovranno accertare la stabilità dell'intero palazzo dove sono avvenuti i crolli.