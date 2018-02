A rubargli in casa era il suo vicino, che aveva trovato le chiavi perse dallo stesso proprietario e le usava per entrare. Aveva infatti commesso piccoli furti nell’appartamento, ma mai nessuna effrazione. Ma alla fine i carabinieri di Asti lo hanno arrestato in flagranza per furto. In manette è finito un quarantaduenne pregiudicato, G.P., sorpreso dopo vari furti in un appartamento di via Volpini grazie a una telecamera installata all’ingresso di casa. Il ladro, da quanto emerso, abitava al piano di sotto della vittima e aveva appunto trovato, circa un mese e mezzo fa, le chiavi perse dal proprietario dell’appartamento. Proprietario di casa che, da quel momento, aveva iniziato a notare che alcune cose – ad esempio un cellulare, dei soldi, una catenina d’oro e altri oggetti – sparivano da casa sua. Al tempo stesso, però, non aveva mai notato alcun segno che qualcuno fosse entrato in casa.

La vittima ha installato una telecamera e ha riconosciuto il vicino di casa – A quel punto l’uomo ha deciso di installare una videocamera all’ingresso e così ha scoperto che a entrare con le chiavi in casa era il vicino che abita al piano inferiore. Immediatamente, dopo averlo riconosciuto, ha quindi chiesto l’intervento del 112 che, intervenuti nella casa di Asti, hanno fermato il pregiudicato. Il ladro, da parte sua, quando ha visto i militari ha tentato la fuga nella soffitta del palazzo – a quanto pare si era accorto della telecamera e voleva far sparire le prove -, ma ben presto è stato fermato e condotto in carcere ad Asti.