Un terribile e tragico incidente nelle scorse ore è costato la vita a un pensionato siciliano a Letojanni , comune costiero della Città metropolitana di Messina non lontano da Taormina. Mentre aspettava a piedi un amico nel parcheggio del Sert, infatti, un'ambulanza privata in manovra lo ha travolto, uccidendolo. La vittima è un 85enne residente nella vicina a S. Teresa di Riva, Lorenzo Sammarco. Il dramma si è consumato nella giornata di martedì quanto l’automezzo della Croce della Riviera stava effettuando una retromarcia nell'area antistante la struttura dell'Azienda Sanitaria Provinciale Di Messina

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l’uomo, in attesa della persona che stava aspettando avesse deciso di ingannare il tempo raccogliendo delle more nei pressi del parcheggio quando è stato investito e schiacciato contro un muro. Per lui inutili i successivi soccorsi e i tentativi di salvarlo. La vittima è stata portata d'urgenza anche in ospedale a Taormina con un'ambulanza del 118 ma è morto poco dopo a causa di una frattura scomposta del bacino con emorragia interna massiva. Sull'accaduto i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno aperto un’inchiesta e posto sotto sequestro il mezzo. Il giovane che guidava l’ambulanza, un 24enne, è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e gli è stata ritirata la patente.