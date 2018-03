“Voi lo chiamate, refuso, noi edizione limitata”. Gli errori capitano a tutti. Basta reagire sempre in modo giusto e provare, quando possibile, a trovare il lato positivo della situazione. Proprio quello che Così ha fatto ASOS, rivenditore online di abbigliamento, tra i più grandi in Europa, dopo aver stampato ben 17mila buste brandizzate riportanti un errore di stampa: “onilne” invece che online. Come è facile immaginare, la parola sbagliata non è sfuggita agli utenti dei social che inondato Twitter, Facebook, Reddit e le altre piattaforma con le foto con delle busta incriminata.

A quel punto, è intervenuto il gigante dello shopping online. Piuttosto che buttare via lo stock di sacchetti o far finta che nulla fosse successo, ASOS ha pubblicato un tweet che è diventato virale. "Ok, quindi *potremmo* dire di aver stampato 17.000 buste con un refuso. Ma lo chiameremo edizione limitata", si legge nel cinguettio. Una lezione per come trarre vantaggio anche dagli errori.