Una maestra della scuola dell’infanzia comunale Molino Tamburi di Bologna è stata denunciata dai carabinieri per procurato allarme e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. La denuncia è arrivata dopo che martedì mattina la scuola era stata evacuata: una sostanza irritante avvertita nell'aria aveva infatti leggermente intossicato quattro insegnanti e costretto una cinquantina di bambini a uscire dall'asilo, che si trova all'interno dei Giardini Margherita. Secondo quanto hanno potuto accertare i carabinieri nelle ore successive all’incidente, sarebbe stata la maestra a provocare l'emergenza spruzzando uno spray al peperoncino. A quanto pare la donna lo avrebbe fatto in modo involontario ma, forse presa dal panico, dopo l’accaduto la donna si è allontanata dalla struttura ed è stata rintracciata solo in serata dai carabinieri. Ai militari, a quanto si apprende, la maestra avrebbe spiegato di aver infilato una mano nella borsa e di aver fatto partire per sbaglio uno spruzzo. Lo spray non è stato trovato e si sta cercando di capire se la maestra l'abbia gettato via e dove, mentre in casa della donna è stato trovato dell'altro spray urticante, che è stato sequestrato.

Problemi a scuola per maestre e bambini per la sostanza irritante – A seguito dei fatti registrati ieri una cinquantina di bambini sono usciti, tossendo, dalla scuola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco con gli specialisti del nucleo Nbcr e i carabinieri del Radiomobile e della stazione Bologna. Nessuno dei bambini ha avuto bisogno delle cure dei sanitari, mentre quattro maestre sono state trattate con aerosol sul posto perché avvertivano del fastidio alla gola e una è stata accompagnata per accertamenti al pronto soccorso. Il Comune ha poi informato che nel plesso, in serata, è stata effettuata una pulizia straordinaria e che, questa mattina, la scuola è stata aperta regolarmente.