Una ragazzina di quattordici anni ha ferito la madre accoltellandola mentre dormiva. È accaduto la notte scorsa in una casa di Centobuchi di Monteprandone, nella provincia di Ascoli Piceno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Potes 118 di San Benedetto che hanno trasportato la donna al pronto soccorso. Non è in gravi condizioni: da quanto si apprende la figlia l’ha colpita a un avambraccio e a una mano con un coltello da cucina e in ospedale le hanno applicato dei punti di sutura e l’hanno poi dimessa con una prognosi di otto giorni. Sul fatto indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Non è chiaro per il momento il motivo dell'aggressione, un’ipotesi è che potrebbe essere legata a una separazione sofferta tra i genitori e ai timori per l'inizio dell'anno scolastico. Dopo l'episodio l’adolescente è stata sottoposta a visita da uno psicologo e poi affidata ai servizi sociali del Comune. La Procura per i Minori di Ancona ha aperto un fascicolo per lesioni gravi a carico della ragazzina.

L’aggressione dopo il weekend trascorso con la madre – Secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri, giunti a Centobuchi di Monteprandone dopo la telefonata della vittima, all'origine dell'aggressione ci sarebbe un sentimento di astio che la ragazzina da qualche tempo provava nei confronti della madre, una donna di origini sudamericane. Pare che la ragazza non volesse restare con lei ma vivere col padre, un italiano dal quale la mamma si sta separando. Nel weekend appena terminato la ragazza, secondo gli accordi fra genitori, doveva stare con la madre, ma lei a quanto pare non lo accettava e questo potrebbe averla spinta ad aggredire la donna che dormiva con un coltello.