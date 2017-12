Potremmo definirla "favola di Natale" quella accaduta ad Ascoli Piceno: un'assicuratrice , nella foga dello shopping natalizio, alcuni giorni fa ha appoggiato la sua borsa sul tetto della vettura per poi salire a bordo e partire. Peccato che quella borsa contenesse ben 10mila euro, soldi che la donna aveva incassato riscuotendo i pagamenti delle assicurazioni degli ultimi giorni.

In molti – dopo aver trovato quella borsa – se la sarebbero tenuta con la generosa somma di denaro. Qualcuno probabilmente avrebbe restituito alla legittima proprietaria solo i documenti, ma quello che ha fatto Cristian Auriemma, barista del caffè Nonno Angelo di Ascoli, ha effettivamente dell'incredibile: "Ero incolonnato in viale Marconi a causa della fila e ho visto una borsa cadere sopra al cofano, dall’auto che mi precedeva – ha raccontato l'uomo al Resto del Carlino – mi sono dovuto fermare per raccoglierla e nel frattempo l’auto ha girato verso viale Indipendenza e nonostante abbia provato a seguirla l’ho persa di vista. Allora sono andato dritto in Questura per fare la denuncia senza neanche aprirla. Ho saputo dopo che oltre a tutti gli effetti personali e ai documenti, c’era anche del denaro, ma non mi è importato tanto. Dalla Questura siamo riusciti a rintracciare la donna che quasi commossa ci ha raggiunto e mi ha ringraziato più volte. Anzi voleva darmi anche una ricompensa, ma non è stato necessario. Ho ritenuto che fosse la cosa giusta anche perché dieci anni fa avevo lasciato i pantaloni sulla spiaggia al mare con dentro il portafoglio, con uno dei miei primi stipendi e so bene cosa significa tornare indietro e non trovarlo più. Ho fatto la cosa che tutti dovremmo fare".