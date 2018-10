Inizia l'11 ottobre e dura tutto il weekend la 23ª edizione di Artecinema, il Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea, una delle manifestazioni più significative del settore che porta l'arte contemporanea agli spettatori attraverso opere filmiche proiettate in tutta Napoli. Il tema di questa edizione sarà l'elettrizzante atmosfera artistica della New York degli anni Ottanta raccontata attraverso i film dedicati alle vite e alle opere degli autori che fecero la scena artistica di quegli anni, come Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, Robert Mapplethorpe, ma anche delle due metropoli come Berlino e Johannesburg.

A inaugurare il festival, che si aprirà al Teatro San Carlo presentato da Laura Trisorio, un'opera d'arte contemporanea di Lucia Romualdo e Paolo Pittoni. Si chiama Soundings 2018 ed è una trascrizione visiva e sonora della canzone di Francesco De Gregori "Cardiologia". Seguirà la prima proiezione cinematografica dedicata al pittore americano Jean-Michel Basquiat uno dei più importanti esponenti del graffitismo americano, il quale insieme a Keith Haring, è riuscito a portare il movimento artistico dalle strade di New York alle gallerie d'arte. Il titolo del documentario è "Basquiat. Rage to reaches." Il regista del documentario David Schulman sarà presente all'anteprima italiana. Il film ci permetterà di conoscere l'artista attraverso numerose interviste fatte alle sorelle e ai suoi più intimi amici, amanti, artisti e galleristi.

L'iniziativa proseguirà presso il Teatro Augusteo nei giorni 12-13-14 ottobre con altri 24 documentari dedicati ad architetti e fotografi della scena internazionale. Tra i vari titoli dei film proiettati, tradotti qui di seguito "Il louvre di Abu Dhabi, creazione di un museo universale" di Patrick Ladoucette, l'affascinante storia di "Frida Kahlo, Diego Rivera, una passione divorante" oltre che un film che approfondisce il fotografo inglese "Mapplethorpe: uno sguardo alle fotografie" degli autori Fenton Bailey, Randy Barbato.

Ma non è finita qui: l'impegno dell'organizzazione Artecinema come anche gli anni scorsi si svolgerà anche sul fronte sociale e da lì dilagherà per tutta la città. Nelle stesse giornate è prevista la proiezione dei film fuori dalle sale: all'interno delle istituzioni scolastiche e presso l'Instituto francese. Alcuni film verranno proiettati per i detenuti delle Case Circondariali di Nitida e Secondigliano. Nei giorni successivi all'Accademia di Belle Arti di Napoli si terranno dei workshop a tema. Il 17 e il 18 sarà la volta degli studenti dell'Università Suor Orsola Benincasa e degli studenti del Liceo Artistico del Suor Orsola Benincasa. Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con traduzione simultanea in cuffia e alcuni prevedono la presenza del regista.