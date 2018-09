Ottime notizie per gli amanti del dolce e delle caramelle M&M's. L'azienda produttrice, la Mars, infatti ha appena annunciato il lancio di un nuova linea di caramelle destinata ad essere un successo anche tra i fan della Nutella. Si tratta di un nuovo gusto che si affiancherà ai tradizionali gusti al cioccolato al latte e fondente: quello a base di nocciole. Il nuovo sapore sarà incorporato nella versione classica delle caramelle combinando il cioccolato al latte con un cuore di nocciola. La notizia, diffusa martedì, ovviamente è stata accolta con entusiasmo dai fan delle caramelle al cioccolato che su twitter hanno inondato l'azienda di complimenti per questa nuova idea.

Le novità però non finiscono qui, per coloro che non ne hanno mai abbastanza delle caramelle a guscio duro, la Mars ha annunciato anche l'arrivo di nuove barrette di cioccolato M&M's, disponibili a dicembre, che conterranno M&M's all'intero al gusto in arachidi, cioccolato al latte, croccanti, mandorle e croccanti e gusto menta. Spiegando la scelta di presentare M&M's ispirate alla Nutella, il senior brand director del marchio, Allison Miazga-Bedrick, ha dichiarato a USA Today : "L'industria sta cambiando e i gusti dei consumatori si stanno evolvendo. Noi vogliano continuare a riconoscere in tempo e ad anticipare la domanda dei nostri clienti". Sfortunatamente però le nuove caramelle alla nocciola non saranno disponibili fino ad aprile 2019.