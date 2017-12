Svolta green per l'edilizia italiana. Dal 2018 scatta l'obbligo, per tutte le nuove costruzioni, di dotarsi di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. A partire dal 31 dicembre 2017, come spiega StudioCataldi.it, i comuni dovranno mettersi in regola e dotarsi di apposito regolamento, a cui sarà vincolato il rilascio di autorizzazioni per costruire nuove case.

Secondo il D.lgs. n. 257/2016, che ha modificato il Testo unico edilizia (Dpr 380/2001), quest'obbligo sarebbe dovuto scattare già dall'1 giugno 2014, ma è stato poi prorogato fino al 2017. Se le amministrazioni non si adegueranno alle nuove regole non verrà rilasciato agli edifici il titolo abilitativo.

Per chi è previsto l'obbligo?

Le colonnine per auto elettriche saranno obbligatorie per gli edifici non residenziali di nuova costruzione più grandi di 500 metri quadri; per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative; per i fabbricati già esistenti su cui si è intervenuti con ristrutturazione edilizia di primo livello che coinvolga almeno il 50% della superficie lorda e l'impianto termico. Le infrastrutture e le prese di ricarica devono consentire la connessione di un'auto per ogni parcheggio (coperto o meno) o per ogni box-auto dell'immobile. Per gli edifici residenziali nuovi con almeno 10 unità abitative il numero di parcheggi e box auto con la colonnina non potrà essere inferiore al 20% del totale.

Finora solo quattro comuni si sono adeguati alle nuove norme: si tratta di Milano, Torino, Bologna e Campobasso. Per tutti gli altri centri abitati sarà lo stesso Testo Unico per l'edilizia a stabilire che le Regioni facciano decadere le concessioni edilizie rilasciate per edifici non conformi alle regole.