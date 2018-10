Per tutti gli appassionati di fumetti è nata" Yep!" l'applicazione che permette di leggere centinaia di comics direttamente dallo schermo dello smartphone, computer o tablet. La casa editrice Shockdom lancia in questi giorni il nuovo software che darà a tutti la possibilità di visualizzare tante opere di vignettistica e graphic novel in qualsiasi luogo e momento della giornata. L'applicazione, che funziona sia per Android che per iOS, guiderà gli abbonati tra tutti i fumetti del catalogo che dovrebbe essere ben fornito. Le strisce comics saranno inoltre fruibili anche via web, con un qualsiasi browser e sistema operativo. Sarà possibile sfogliare le novità in uscita acquistandole in versione digitale per essere consumate sullo stesso supporto.

Molti autori del fumetto italiano sono già inseriti nel catalogo della Shockdom infatti l'azienda possiede le firme di Sio, Mattia Labadessa, Bigio, Giulio e Marco Rincione, Angela Vianello e Jessica Cioffi. Ma questa sembra solo l'inizio di un'avventura destinata ad espandersi.Qual'è il futuro? Secondo i rumors la nuova YEP! sogna di diventare la Netflix del fumetto. L'obiettivo preannunciato dalla casa editrice infatti è la creazione di contenuti esclusivi ed inediti da parte di autori che pubblicheranno all'interno della app.

L'azienda ha poi scelto di seguire il trend del mercato delle applicazioni: sarà tutto sempre disponibile online ad un prezzo fisso molto basso. L' abbonamento flat permetterà agli utenti di godere di un accesso illimitato ad una varietà di fumetti con una semplice connessione internet. Inoltre, grazie alla possibilità di effettuare il download, gli appassionati potranno scaricare i fumetti per una lettura offline. Shockdom è nata nel 2000 come prima realtà italiana a produrre fumetti digitali e nel 2004, ed è stata tra i primi editori a fare integrazione tra digitale e cartaceo.

Lo sviluppo di YEP!, che verrà rilasciata il 4 ottobre, è la risposta dell'azienda ai dati delle ricerche che dimostrano come sia in aumento il tempo speso online in mobilità da parte di un vasto numero di italiani. Secondo le stime sono 21 milioni coloro che navigano ogni giorno da mobile e secondo Lucio Staiano, fondatore dell'azienda nonché della applicazione, non è solo questione di social: "Basta viaggiare in treno o in metropolitana per vedere che oggi si legge sullo smartphone!” e secondo lo stesso ideatore il futuro si ciela oltre i confini nazionali“ il digitale ci permetterà di iniziare un processo di espansione anche all’estero, infatti tra qualche mese saranno pronte le traduzioni dei fumetti in varie lingue.”