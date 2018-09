Un cuore di marmellata che, alla fine di un cono rosa, incontra l’immancabile punta di cioccolato. Il tutto è ricoperto da una glassa ai frutti rossi e da praline di cioccolato colorate, adagiate su una nuvola di gelato alla vaniglia con sfumature di azzurro e viola. Praticamente i colori sgargianti degli animali magici tanto amati dalle bambine.

Il nuovo prodotto della Wall’s, il corrispettivo dell’Algida in Thailandia, si chiama UniCornetto. E come era facile immaginare, su Instagram e affini proliferano già le foto all’hashtag #unicornetto.

Al momento è disponibile solo in Thailandia. Ma si vocifera già di un possibile approdo in Europa in tempi (si spera) brevi, a partire dalla Germania per allargarsi al resto del vecchio continente (Italia compresa).

Non è certo il primo prodotto che rende onore alla creatura leggendaria dal corpo di cavallo. L’ Unicorno Mania aveva contagiato già il cibo, con l'Unicorn Frappuccino di Star Bucks ad esempio. Golosi, colorati, energizzanti sono un booster di energia positiva e, come si vede sui social network in questi giorni, sono perfetti per farti fare il pieno di like su Instagram e simili.