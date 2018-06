Se quando pensate alla Coca Cola vedete subito un bottiglia con dentro del liquido scuro con le bollicine dovete ricredervi. Dopo aver cambiato, bottiglie, loghi ed etichette ora una delle più famose bevanda analcoliche al mondo cambia anche il suo stesso colore. È pronta a sbarcare sul mercato infatti quella che è stata battezzata come Coca cola clear, la versione trasparente della classica bibita. Si tratta in realtà di una miscela diversa da quella nota: una ricetta particolare senza coloranti e con zero calorie e con un'aggiunta di succo di limone. Per raggiungere questo mix senza allontanarsi troppo dal gusto classico della Coke è stata necessaria una lunga ricerca in laboratorio solo dopo gli opportuni test la ricetta è andata in produzione

La data ufficiale di lancio della versione Clear è al momento in calendario per l’11 di giugno prossimo ma chi fosse già interessato deve sapere che deve spostarsi un bel po' per averla visto che la nuova Coca Cola trasparente debutterà solo in Giappone e non è previsto al momento nessun lancio in altri mercati. Del resto da tempo il gruppo statunitense ha puntato sul Giappone come mercato per l'innovazione dei suoi prodotti visto che uno dei più attivi in questo senso. Solo poche settimane fa ad esempio la stessa società ha lanciato nel Paese del Sol Levante la prima bevanda alcolica mai realizzata dal gruppo e si prepara ora a nuove sorprese.

"Il mercato giapponese è incredibilmente dinamico, fieramente competitivo e radicato nell'innovazione. Per questo motivo, il nostro team è costantemente alla ricerca di modi per sperimentare, sia dal punto di vista del prodotto, sia trovando nuovi modi per fare affari con i nostri clienti. I consumatori qui cercano varietà e vogliono sperimentare. Solo nel quarto trimestre del 2017 abbiamo lanciato decine di nuove iniziative e programmi chiave, dal lancio di nuovi design delle bottiglie alla sperimentazione di nuovi prodotti e nuovi sapori" aveva ricordato Jorge Garduño, presidente della Business Unit Japan di The Coca-Cola Company. C'è molta aspettativa quindi per la risposta dei consumatori nipponici anche se altrove l'idea per il momento non sembra aver trovato molto gradimento è c'è chi già la paragona alla Crystal Pepsi di venti anni fa che notoriamente ebbe scarso successo nelle vendite.