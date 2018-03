Cattive notizie per chi era abituato a evitare i classici autovelox rallentando alla loro vista per poi accelerare di nuovo subito dopo. Per questi giorni di Pasqua, infatti, su molte strade italiane è in funzione il telelaser di ultima generazione, uno strumento in dotazione alle forze di polizia e in grado di rilevare la velocità del veicolo anche a oltre 1200 metri di distanza, rendendo più facile fare multe a chi è beccato a superare i limiti di velocità. Del resto la grande distanza renderà difficile se non impossibile all'automobilista l'avvistamento in anticipo della pattuglia da che avrà già inquadrato la macchina

Non solo, posizionato a bordo strada, oltre alla velocità del veicolo inquadrato, permette di accertare anche tutta una serie di altre violazioni come guida senza cintura di sicurezza, l'utilizzo del cellulare al volante oltre all'assenza di assicurazione e revisione in base alla targa. Il telelaser infatti è dotato anche di un binocolo e di una piccola telecamera manovrata da un agente che quando punta l’automobile acquisisce in un secondo tutti i dati della vettura e registra un video all’interno dell’abitacolo dell’automobile per segnalare le infrazioni. La foto o il filmato viene poi salvato dentro una propria scheda che è possibile visionare successivamente per le contestazioni.

"Pensiamo a due violazioni molto comuni come l’utilizzo del telefonino e il mancato uso della cintura. Con questo telelaser di ultima generazione riusciamo a notare anche quei guidatori che tolgono il telefonino o allacciano le cinture solamente quando si avvicinano alla pattuglia" ha spiegato ad esempio il comandante della Polstrada di Padova Gianfranco Martorano. Il telelaser può essere montato sia su una postazione fissa, come gli autovelox tradizionali, ma è utilizzabile anche da un operatore di polizia vista che pesa solo 1,5kg. La telecamera in HD, che è in grado di rilevare la velocità fino a 320km/h, inoltre può operare anche di notte. Il telelaser è già in dotazione ad alcune forze dell'ordine ma presto sarà consegnato a tutti i comandi di polizia stradale in tutta Italia.