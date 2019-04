Dopo una campagna di raccolta fondi che ha visto impegnate tantissime persone, a Pescara parte finalmente il ‘Taxi Clown', il servizio di trasporto dedicato ai piccoli pazienti bisognosi di cure nei centri medici della città che si popone di trasportare i bimbi in ospedale tra giochi e sorrisi rendendo la loro esperienza meno traumatica possibile. L'iniziativa, promossa nell'ambito del progetto "Un Ospedale a Colori" e realizzata in coprogettazione nel Piano Sociale d'ambito dall'associazione WillClown Pescara, che ne è capofila, dall'associazione Genitori Pescara e dal partner privato Cerri Giocattoli, parte infatti ufficialmente oggi, lunedì 8 aprile.

L'idea è quella di rendere meno pesante un momento comunque traumatico per un bimbo, attraverso giochi, scherzi e tanta allegria. Nel dettaglio, il progetto prevede che due clown dottori si rechino a casa dei bambini per andarli a prendere accompagnarli poi in ospedale, insieme ai familiari, a bordo del Taxi Clown, una utilitaria piena di adesivi colorati e riempita di buffi oggetti che faranno da scenografia ai giochi messi in pratica dalla compagnia dei volontari per rendere più sereno il tragitto verso la struttura sanitaria.

L’idea del Taxi Clown nata proprio dalla vettura, donata all’associazione da un benefattore e poi trasformata per l'occasione. Servirà sia per accompagnare Bambini e adolescenti che si recano all’ospedale Santo Spirito di Pescara per fare terapie day-hospital sia per chi si deve ricoverare o viene dimesso dalla struttura. "Grazie ai clown dottori e alla loro allegria, i bambini affronteranno il percorso verso l’ospedale, e il ritorno a casa, con il sorriso" ha sottolineato l’assessore comunale alle Politiche sociali Antonella Allegrino . Il servizio ovviamente è completamente gratuito ed è aperto anche ad altre tipologie di richieste per bambini con particolari difficoltà o problematiche. Per accedere al Taxi clown basterà prenotarsi con alcuni giorni di anticipo, telefonando al numero 392/0360534 o scrivendo una mail all’indirizzo info@prontosorriso.org.