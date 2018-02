Chi non perde occasione per rispolverare il mitico mazzo di carte di "Uno", il popolare gioco dalla Mattel nato nel lontano 1971, arrivano buone notizie. Dopo vari tentativi di svecchiarlo con un formato digitale o edizioni speciali, abbinandolo ad esempio a prodotti televisivi o cinematografici, l'azienda infatti ha deciso di raddoppiare e, visto la popolarità del gioco, ha creato “DOS!” ovvero “Due, ”una variante del suo originale più complessa e anche più lunga. Le differenze infatti sono tante: si parte dal mazzo di carte da scartare che ora diventano due per arrivare all'obiettivo finale che non sarà più solo restare col numero minore di carte

Si parte col il mazziere che distribuisce sette carte a ogni giocatore, poi prende due carte dal mazzo pesca e le dispone a dorso scoperto sul tavolo: queste due carte saranno la base per i mazzi scarto. A ogni turno poi ognuno può giocare una carta che corrisponde al numero dell’ultima carta giocata su uno dei due mazzi scarto, oppure due carte la cui somma corrisponde all’ultima delle carte giocate su uno dei due mazzi scarto. Rimane ovviamente la regola principe del gioco che è quella di segnalare quando si rimane con solo una carta in mano, solo che questa volta lo si dovrà fare quando le carte sono due e gridare ovviamente "Due" anziché "Uno".

La domanda è chi vince? Questa volta non basta rimanere solo senza carte, ma il gioco si estende e prevede più turni. Infatti il primo giocatore a liberarsi di tutte le carte si aggiudica i punti equivalenti alla somma delle carte in mano agli altri giocatori e si va avanti così nelle altre manche successive finché uno dei partecipanti non raggiunge per primo i 200 punti. Al momento del conteggio si prende il valore nominale impresso sulle carte, le carte speciali Wild Due Cards invece valgono 20 punti, mentre le Wild # Cards valgono 40 punti. Il nuovo gioco sarà disponibile nel mercato statunitense a partire da agosto 2018, anche se un'anteprima arriverà già a marzo mentre no si a ancora la data di uscita in Eruopa .