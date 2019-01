Matteo Renzi ha inviato la sua consueta Enews, inviata dal Portogallo, dove, spiega il senatore, si è recato per partecipare a una serie di incontri e conferenze. Nella mail l'ex segretario del Pd ha messo in evidenza tre punti. L'ex premier ha commentato la notizia della cattura e dell'arrivo in Italia dell'ex terrorista Cesare Battisti, dove ad attenderlo c'è adesso l'ergastolo, in un primo momento nel carcere di Oristano, dopo quasi 40 anni di latitanza: "L'arresto di Cesare Battisti è un'ottima notizia per l'Italia. Tutti gli italiani, infatti, desideravano che un assassino del genere fosse riportato in Italia per scontare la pena nelle patrie galere. Per questo polemiche e divisioni non hanno senso di esistere. Dobbiamo solo ringraziare, tutti insieme, Polizia e Intelligence. La verità è che ha vinto la giustizia, non un partito politico. Hanno vinto le istituzioni, non gli ultras. Ha vinto la democrazia, non il terrorismo".

Poi ha parlato del patto in difesa della Scienza, che Renzi ha firmato, a cui ha aderito a sorpresa anche il Garante del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo, scatenando le proteste dei No Vax: "Ho firmato un documento sui vaccini assieme a Beppe Grillo. Prima che vi sentiate male, devo precisare che il testo lo ha fisicamente redatto il professor Roberto Burioni, quindi andiamo sul sicuro. Il fatto che Grillo abbia accettato di sottoscrivere questo testo è – lo scrivo con un sorriso – un piccolo passo per Grillo, un grande passo per il grillismo" – ha sottolineato Renzi – "Infatti, molti dei sostenitori No Vax dei Cinque Stelle si sono arrabbiati mostrando il loro volto illogico e antiscientifico. Ma se Grillo fa questo passo a me sembra una buona notizia. E non posso che ringraziare Burioni, infaticabile censore di tutte le stupidaggini che i social, e non solo i social, riportano sui vaccini", ha aggiunto.

E ancora è intervenuto sull'uccisione del sindaco polacco di Danzica, Pawel Adamowicz, morto in seguito a un'aggressione subita mentre partecipava a un evento pubblico: "Il sindaco di Danzica Pawel Adamowicz è stato accoltellato ieri nella sua città. Pawel è uno dei personaggi più popolari dell'opposizione polacca. In attesa di conoscere dagli investigatori che cosa sia davvero successo e quali siano le ragioni di questo folle gesto, tutti noi dobbiamo riflettere su cosa accade alla politica quando prevale un clima di odio, quando la violenza verbale si trasforma in violenza fisica". È di appena un'ora fa la notizia del decesso, e Renzi ha scritto su Twitter: "L'omicidio del Sindaco di Danzica Adamowicz Pawel è un colpo al cuore dell'Europa, dei suoi valori, dei suoi ideali. Oggi è un giorno di lutto per chi crede nella politica e nell'Europa".

Renzi ha attaccato il governo giallo-verde: "La banda degli onesti colpisce ancora. Questa maggioranza, infatti, continua a regalarci le sorprese più incredibili. Ci hanno frantumato i padiglioni auricolari urlando ‘onestà' per tutta la campagna elettorale. E mai grido si rivelò più fallace. Quelli dell'onestà, infatti, hanno fatto il condono edilizio nascondendolo dentro un decreto per Genova".

"Hanno fatto il condono fiscale premiando i furbetti e penalizzando chi ha sempre pagato. Hanno inserito il saldo e stralcio per cancellare le cartelle Equitalia ad amici e parenti. Hanno nascosto 49 milioni di euro e non vogliono raccontare dove li hanno messi. E come se non bastasse, adesso, hanno inserito nella Legge Bonafede sull'anticorruzione un comma che potrebbe permettere di salvare i condannati leghisti per peculato. Cioè il primo provvedimento anticorruzione della storia che ha come effetto quello di salvare dei politici accusati di aver speso male i soldi pubblici", ha spiegato ancora Renzi. "È ufficiale: pensano di poter prendere in giro gli italiani su tutto. Per adesso, sembra ancora che vada loro tutto bene, ma chi conosce come funzionano queste cose sa che il loro risveglio sarà brusco. E improvviso".

Quindi ha annunciato l'uscita del suo prossimo libro: "È facile contestare questo governo, più complicato ma necessario offrire idee alternative. Per questo ho scritto un libro, che uscirà a meta' febbraio, in una data simbolica. Inizierò a girare per l'Italia per presentarlo".