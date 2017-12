Voleva colpire al Pier 39 di San Francisco, il molo su cui tutti i turisti si fermano a fotografare i leoni marini. Everitt Aaron Jameson, 26 anni, ex marine USA, è sospettato di progettare un attentato terroristico nella metropoli californiana "in supporto dell's" nei giorni di Natale. Come riporta la Nbc, è accusato di aver fornito "supporto materiale a un'organizzazione terroristica straniera" tra il 24 ottobre e il 20 dicembre e di aver espresso la volontà di "fare qualsiasi cosa per la causa" del Daesh, secondo quanto si legge dei documenti depositati dall‘Fbi, che lo ha scoperto grazie a due agenti sotto copertura e ad un informatore.

Jameson aveva ricevuto una formazione di base nel corpo dei Marine nel 2009, ottenendo la qualifica di “tiratore scelto”, ma era stato dimesso per “arruolamento disonesto” perché non aveva dichiarato di soffrire di asma. A quel punto aveva iniziato a fare il camionista. Nel corso degli ultimi mesi Jameson "si era radicalizzato pubblicando su social media il suo credo nel jihad (intesa dagli estremisti in modo distorto come guerra santa, ndr)". Nelle ultime foto si vede chiaramente il cambiamento, che farebbe intuire una conversione all'Islam, come dimostrano anche i post su Facebook (aveva, ad esempio, messo un like ad un’immagine di propaganda in cui un uomo travestito da Babbo Natale minaccia New York con della dinamite e aveva gioito per gli attacchi a Manhattan: “Dobbiamo fare qualcosa sulla scia di San Bernardino”, scriveva online).

L’ex marine "aveva identificato come possibile obiettivo, per causare il maggior numero di morti, il molo 39 del porto di San Francisco, una delle aree più affollate della città". L'attentato era in programma tra il 18 ed il 25 dicembre, anche se l’uomo ha dichiarato che "Natale sarebbe stato il giorno ideale". Stando all'agente speciale dell'Fbi Christopher McKinney, l’attentato non sarebbe avvenuto solo grazie a un'operazione che avrebbe coinvolto anche “agenti sotto copertura e informatori confidenziali”. “Sono pronto a morire”, avrebbe rivelato Jameson all’agente sotto copertura che ha smascherato il suo piano criminale.