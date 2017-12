Un giocatore di rugby argentino è stato ricoverato in ospedale dopo un brutale attacco omofobico. Erano circa le 6.30 del mattina e Jonathan Castellari stava facendo colazione in un McDonald’s di Buenos Aires, insieme al suo amico Sebastien, quando un gruppo di otto uomini ubriachi si è avvicinato a loro ed ha cominciato a insultarti, chiamandoli ‘putos‘, che vuol dire anche “froci”. Il rugbista, chiaramente infastidito, ha fatto per lasciare il locale, quando due uomini l’hanno fermato sulla porta d’ingresso e hanno iniziato a picchiarlo selvaggiamente. Il ragazzo, brutalmente aggredito, è stato poi portato di corsa al Sanatorio Güemes, struttura medica locale.

“L’anima mi fa male. Dopo una giornata orribile, passata sdraiato su una barella, pieno di cavi, aghi e con un occhio chiuso e l’altra in lacrime, volevo dire grazie per tutti i messaggi ricevuti, messaggi pieno d’amore. Questi messaggi sono la speranza che io debba continuare a lottare per una società libera dall’omofobia. Come tutti gli altri, sogno una società diversa in cui esista il rispetto per tutti. Oggi andrò a dormire molto triste, ansioso e dolorante, ma quel dolore non è fisico – non ha niente a che fare con i pugni. L’anima mi fa male perché ho vissuto ciò che quotidianamente provo a sradicare attraverso il mio lavoro –violenza, discriminazione e sessismo … L’unica cosa di cui sono certo è che continuerò a lavorare per assicurarmi che nessuno debba sperimentare qualcosa del genere“.