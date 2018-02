Ormai da giorni nessuno ha più notizie di Susy Paci, una donna di quarantanove anni mamma di due ragazzi scomparsa il 23 gennaio dalla sua casa di Subbiano (Arezzo). Al figlio più grande ha lasciato un messaggio dicendogli che sarebbe tornata presto e l’ultimo contatto è arrivato da Napoli, dove la donna avrebbe incontrato una persona che aveva conosciuto in rete. Poi è diventata irrintracciabile. L’inchiesta è ancora nella fase iniziale ma già non si parla più solo di allontanamento volontario. Sequestro di persona e occultamento di cadavere: sono questi i due terribili sospetti che aleggiano sul mistero della mamma scomparsa. “Ora noi viviamo nell’angoscia, ma sono sicuro che dietro c’è una bomba – ha detto tra le altre cose il marito di Susy ai giornalisti – perché l’ha fatto? Non le mancava nulla, io l’ho perdonata tante volte, ma avrà trovato uno meglio di me”.

La scomparsa di Susy Paci da Subbiano e il viaggio verso Napoli – Come ricostruiscono i quotidiani locali, per il momento di sicuro si sa solo che la mattina del 23 gennaio la quarantanovenne ha lasciato la sua casa con un trolley. Con l’auto ha raggiunto il centro e parcheggiato nei pressi della stazione. Poi ha preso un treno per Napoli. Il fatto sarebbe stato confermato da alcuni contatti Facebook, uno dei quali l’avrebbe ospitata per una notte, per poi lasciarla il mattino dopo. Susy viene descritta come una appassionata di social e molto presente in rete. Il suo cellulare, che per giorni ha suonato a vuoto, risulta ormai staccato. Alcune indiscrezioni condurrebbero a un successivo viaggio a Salerno dopo la notte trascorsa a Napoli, ma non ci sono conferme. Del caso di Susy Paci si sta occupando anche “Chi l’ha visto?”. Le indagini proseguono, focalizzate sui social e sui contatti attivati dalla donna e dei quali aveva parlato anche alle amiche.