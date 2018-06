Un drammatico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio nella provincia di Arezzo. Una anziana donna di novanta anni ha perso la vita e un’altra di settantotto anni è rimasta ferita gravemente. L'incidente è avvenuto oggi alle 13.30 sulla strada regionale 71 a Santa Mama, nel comune di Subbiano (Arezzo). All'altezza di una curva, poco lontano dal passaggio a livello della ferrovia del Casentino, secondo una prima ricostruzione due auto si sono scontrate. Per la donna più anziana non c’è stato nulla da fare. Le condizioni della signora, originaria di Pratovecchio (Arezzo), sono apparse subito gravissime. Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell'emergenza di Arezzo, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Per la novantenne si è mobilitato anche il Pegaso, ma ogni tentativo di salvare l’anziana è stato vano.

Ancora da accertare le cause e la dinamica dell'incidente – L’altra donna rimasta ferita, una settantottenne come la vittima originaria di Pratovecchio, è stata portata in ospedale con l’elisoccorso Pegaso. Nello scontro tra le due auto è infine rimasto ferito in maniera meno grave anche un uomo, che è stato trasportato all’ospedale di Arezzo. Ancora da accertare le cause e la dinamica dell'incidente mortale.