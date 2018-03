Due minorenni, entrambi ospiti di una comunità del comune di Arezzo, avrebbero violentato una bambina di 10 anni, ospite anche lei della medesima struttura educativa. Francesco Sangermano, procuratore capo della Repubblica del tribunale dei minori, ha aperto un fascicolo di inchiesta a seguito di una segnalazione arrivata dalla polizia municipale. Mercoledì scorso la struttura, gestita da una cooperativa locale, è stata sottoposta a una perquisizione da parte degli agenti della polizia municipale di Arezzo che avrebbero raccolto pesanti indizi.

Gli autori degli abusi sulla bambina sarebbero due giovani di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Tutto sarebbe scaturito da una segnalazione arrivata alla centrale della locale polizia municipale che ha informato immediatamente i colleghi aretini, per poi far giungere la notizia alla procura dei minori di Firenze. Le indagini, portate avanti con moltissima cautela, continuano per delineare i contorni della vicenda e le eventuali responsabilità. "Riteniamo che alla luce di questi fatti si rafforzi l’esigenza di un sistema di telecamere. Confido che il Parlamento, appena insediato, abbia più coraggio. Noi faremo comunque la nostra parte", ha detto Lucia Tanti, assessora alle politiche sociali del comune di Arezzo garantendo la collaborazione del comune "nel primario interesse dei minori e promuovendo tutte le azioni possibili al fine di prevenire ed evitare simili accadimenti".