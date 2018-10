Il 16 ottobre inizia con un'Anteprima l'ArcheocineMANN, il festival che unisce l'archeologia al cinema in una serie di proiezioni che si svolgeranno nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il primo appuntamento è alle ore 10.30 al Castello Aragonese a Baia, durante l'inaugurazione interverrà il direttore del MANN, Paolo Giulierini, che introdurrà anche i due film che saranno proiettati nella stessa giornata mattina e pomeriggio.

Le due pellicole raccontano due casi eccezionali nella storia dell'archeologia europea. Il primo “Pavlopetri. Un tuffo nel passato” è un documentario sull'antica città di Pavlopretri ubicata sott'acqua al largo della costa sud della Grecia, riscoperto solo nel 1967. Il secondo film è francese, si intitola “Indagini in profondità – Il naufragio del Francesco Crispi” racconta la storia del piroscafo affondato da un sottomarino inglese nell'aprile 1943, il cui relitto non fu mai ritrovato.

Il festival, che dura quattro giorni, da mercoledì 17 a sabato 20 ottobre si sposta per le successive proiezioni nelle sale del museo. A partire da mercoledì 17 è organizzata una proiezione per le scuole la mattina – cosicché anche gli studenti si innamorino dell'archeologia – mentre le proiezioni pomeridiane saranno rivolte a tutto il pubblico. Nei pomeriggi verranno proiettati alcuni spot legati al museo, alcune opere fuori concorso e altre invece legate alla prima edizione del Premio MANN.

Le proiezioni dei film saranno seguite ogni giorno da un'intervista con un personaggio celebre in ambito archeologico: si comincia con Fabio Martini ordinario Paletnologia all’Università di Firenze il 17, per proseguire con la conduttrice televisiva Syusy Blady in un intervista a Valentino Nizzo il direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Rosanna Pirelli docente di Egittologia e Archeologia egiziana all’Università L’Orientale di Napoli verrà intervistata il 19.

Sabato 20 ottobre si svolgerà il grande finale in cui verranno premiati i vincitori del Premio MANN Napoli 2018 alla prima edizione.Se l'ingresso alle proiezioni è gratuito, la prenotazione è obbligatoria.