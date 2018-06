Qualche mese fa è uscito per Feltrinelli Comics un'interessante libro dal titolo “Salvezza”, opera di graphic journalism realizzata nel corso della permanenza dei reporter Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso su Aquarius, la nave bianca e arancione con cui gli operatori di SOS Mediterranée soccorrono i migranti al largo della Libia e che oggi è al centro del dibattito nazionale con la chiusura dei porti da parte del governo italiano. L'Aquarius è la nave bianca e arancione con cui gli operatori di SOS Mediterranée e Medici senza frontiere soccorrono i migranti al largo della Libia: l'arancione è il colore dei giubbotti di salvataggio, è il colore di una speranza.

Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso sono stati a bordo dell'Aquarius per tre settimane, raggiungendo il cuore del Mediterraneo. In quel tratto di mare dove barconi e gommoni stracolmi di uomini, donne e bambini disperati possono incontrare la salvezza. O la morte. Questa storia nasce dalle testimonianze raccolte da Marco e Lelio. Ci sono loro stessi, con i loro volti e le loro emozioni, ma soprattutto ci sono i viaggi di chi ha percorso il deserto in cerca di una vita migliore, le denunce di chi fuggiva dalla guerra ed è rimasto prigioniero in Libia, i racconti di chi ce l'ha fatta e i sorrisi di chi ha salvato loro la vita.

"Salvezza" è un'opera di graphic journalism nata sul campo. Un duro, realistico e poetico promemoria. Ma soprattutto, di fronte alla peggiore strage del nostro tempo, è un invito a restare umani.