Antonio ha perso la vita a soli 27 anni a causa di un tragico incidente stradale. Secondo quanto si apprende, il 27enne è deceduto oggi in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro tra un'auto e una moto avvenuto questa mattina ad Apricena, in provincia di Foggia, davanti al supermercato locale Despar. Al momento le cause dell'incidente non sono ancora note e le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica del sinistro e facendo tutti i rilievi del caso.

La vittima si chiamava Antonio Bonfitto, giovane di 27 anni residente nel comune foggiano. Subito dopo l'incidente, si apprende dalle cronache locali, Antonio lamentava forti dolori all'addome ma non sembrava in pericolo di vita. La sua situazione clinica si è però aggravata nel corso delle ore e Antonio alla fine non ce l'ha fatta ed è deceduto nel pomeriggio.

La comunità di Apricena è sgomenta e per rispettare il lutto che ha colpito la famiglia di Antonio Bonfitto, il sindaco Antonio Potenza ha immediatamente disposto l'annullamento degli eventi organizzati per le vacanze natalizie e lo spegnimento delle luminarie. "Stringiamoci intorno alla famiglia di Antonio e piangiamo questa giovane vita, in questa giornata Santa tutto ci saremmo aspettati tranne che piangere la vita di un nostro giovane concittadino deceduto in un tragico incidente. Siamo tutti sgomenti".

Tanti i messaggi di cordoglio e sconcerto pubblicati sui social, l'amica Natalia ha scritto: "Ho davanti a me quel suo viso sempre sorridente, quando ci incontravamo scherzava sempre, io non ci posso credere, non ti dimenticheremo mai io e il tuo amico Nazario".