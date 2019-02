Un ricatto a Chiara Appendino, sindaco di Torino. Questa è la tesi della procura del capoluogo piemontese in merito alle nuove indagini su Luca Pasquaretta, l'ex portavoce della Appendino che fu costretto a lasciare Palazzo Civico a seguito dello scandalo della consulenza per una prestazione inesistente alla Fondazione del Salone del Libro. Secondo quanto si legge anche su Repubblica, Pasquaretta avrebbe poi minacciato la Appendino di rivelare informazioni compromettenti, per ottenere un nuovo incarico. Pasquaretta è anche indagato anche per traffico di influenze illecite e turbativa d’asta.

Il giornalista, 41enne di origini lucane, dall’autunno era anche collaboratore della viceministra dell’Economia Laura Castelli. Ma a seguito della notizia dell'inchiesta, la stessa deputata del Movimento 5 Stelle ha annunciato:"Non è il mio portavoce". "A seguito dell’inchiesta che coinvolge Luca Pasquaretta e le accuse a lui rivolte ritengo sia necessario interrompere immediatamente il nostro rapporto di collaborazione. La magistratura farà il suo corso, e ribadisco rispetto e fiducia per il lavoro che svolgono i magistrati. Laura Castelli". La viceministra spiega di avergli fatto solo un contratto di collaborazione a tempo, per l'invio dei comunicati stampa. E di essere pronta a interromperlo.

Ieri 1° febbraio i carabinieri della procura di Torino hanno perquisito l’abitazione di Pasquaretta e gli hanno sequestrato computer e cellulare. E sempre ieri l’assessore al Commercio del Comune di Torino, Alberto Sacco, è stato ascoltato per oltre 5 ore dal pm Gianfranco Colace, che coordina le indagini su Pasquaretta, come persona informata dei fatti. Pasquaretta deve rispondere anche per apertura abusiva di luoghi di spettacolo e invasione di terreni per via di un maxischermo allestito nel parco Dora per la proiezione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid del 2017, la partita della tragedia di piazza San Carlo, a seguito della quale due persone hanno perso la vita.

Questa volta, però, le accuse nei suoi confronti sembrerebbero essere più gravi. "La vita è fatta di scelte, alcune le rimpiangiamo, di altre ne siamo fieri – scriveva Pasquaretta sul suo profilo Facebook, lo scorso 3 agosto, suo ultimo giorno di lavoro da portavoce della Appendino -. Alla fine siamo ciò che scegliamo di essere", diceva citando le parole di Graham Brown.