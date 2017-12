"Il giorno di Natale siamo aperti ma non devi comprare nulla, se sei solo entra per un pezzo di torta e un abbraccio. Siamo una famiglia", è il cartello affisso all'esterno di un negozio di Twickenham, a Londra, da una coppia di negozianti di origine indiana che in occasione del Natale ha deciso di lanciare una iniziativa molto particolare. Il giorno di Natale, infatti, la coppia aprirà il negozio, un'edicola, per due ore mettendo canti natalizi e distribuendo torte e dolci a chiunque voglia fermarsi. In un periodo dove si sente parlare sempre più spesso di negozi aperti sempre, anche durante le festività natalizie, l'idea dei due coniugi Shashi e Pallu Patel ha trovato immediatamente l'approvazione sui social ed è stata condivisa migliaia di volte online.

In realtà,come ha rivelato il figlio della coppia, non è non è il primo anno che il padre la madre accolgono estranei nel loro negozio per condividere un po' di allegria natalizia. Nonostante sia il loro unico giorno libero, infatti, da tempo hanno deciso comunque di aprire il negozio alla comunità perché ritengono che sia importante restituire quello che hanno ricevuto dopo essere emigrati . L'idea è arrivata alcuni anni fa quando una donna anziana di nome Dot è entrata nel negozio poco prima di Natale e ha raccontato loro che era stata svaligiata da un uomo in casa. Decisero di avviare una raccolta di regali per lei e inaspettatamente trovarono la solidarietà di tutti nel quartiere. Da allora hanno deciso di lanciare l'iniziativa per tutte le persone sole che va avanti ancora oggi.